- Consiliul Județean Iași a scos la licitație contractul de achiziție publica a lucrarilor de execuție pentru extinderea și dotarea unitații funcționale regionale de urgența in cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sf. Maria” Iași. „Investiția, cu o valoare estimata de 25.514.297,40 lei fara…

- Valoarea totala a investiției este estimata la 94,3 milioane lei.Investiția se incadreaza in Strategia de Dezvoltare a Justiției și reprezinta un obiectiv foarte important pentru activitatea magistraților din Iași care, in prezent, iși desfașoara activitatea intr-un spațiu subdimensionat. Mai mult,…

- Recent, PNL Iasi si-a manifestat public nemultumirea fata de pierderea postului de Prefect al judetului Iasi evidentiind o serie de „mari" realizari pe plan local ale unei administratii ineficiente si plina de suspiciuni cu iz penal. PSD Iasi face o serie de precizari cu privire la modul in care PNL…

- Anul 2021 a adus mai multe modificari in tot ceea ce inseamna pensii. In cea mai recentța ședința a Colegiului Prefectural s-a discutat despre noutațile legislative din acest an care ii afecteaza pe pensionarii maramureșeni. Astfel, prin Ordinul nr.487 din 31 mai 2021 al ministrului muncii si protectiei…

- Consiliul Județean Iași, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS), a implementat, incepand cu luna noiembrie, un program pilot de colectare a deșeurilor de sticla, din poarta in poarta, in noua comune din zona metropolitana. In urma acțiunilor de colectare direct de la…

- Pe data de 2 decembrie, primarul Mihai Chirica a primit la Palatul Roznovanu vizita Ambasadorului Republicii Federale Germania la București, Excelența Sa dr. Peer Gebaeur. Ambasadorul a fost insoțit de Sonja Gebauer, șefa Secției cultura, educație și minoritate germana din cadrul Ambasadei. La intalnire…

- IMM-urile pot depune cererile pentru compensarea facturilor: Descarca CEREREA IMM-urile pot depune cererile pentru compensarea facturilor: Descarca CEREREA Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Virgil Popescu anunța ca IMM-urile trebuie sa depuna deja cererile pentru compensarea facturilor.…

- Plenul Consiliului Județean Iasi, convocat astazi in ședința extraordinara de indata, a votat doua noi proiecte de hotarare privind depunerea de cereri de finanțare in cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru reabilitarea a inca 68 de kilometri de drum județean. Obiectivele…