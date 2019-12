Stiri pe aceeasi tema

- 4 programe de screening - pentru cancerul de san, cancerul de col uterin si de colon si hepatita - au fost anuntate miercuri si urmeaza sa functioneze incepand din cel de-al doilea trimestru al anului viitor. Cele 4 programe vor fi finantate din bani europeni - in total, 103 milioane de euro, a anuntat…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, miercuri, lansarea mai multor programe de screening privind cancerul si hepatita, din bani europeni, in valoare de 103 milioane de euro. "Astazi, este o zi in care 103 milioane de euro, bani din fonduri europene, sunt lansati pentru a fi folositi intr-un program…

- Pe 7 noiembrie, intr-o conferinta de presa comuna la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Sanatatii, Victor Costache, organizata la preluarea mandatului de ministru de catre Victor Costache, Ludovic Orban afirma, raspunzand intrebarii unui jurnalist, ca…

- Ziarul Unirea Programele „o masa calda” și „after-school”, finanțate cu fonduri europene Conform anuntului facut de vicepremierul Raluca Turcan, generalizarea programului de after-school in scolile de Romania si o masa calda pentru elevi vor fi realizate cu fonduri europene. Anuntul a fost facut pe…

- Implementarea After–school-ului in școli și alimentatia in scoli se vor realiza cu finanțare europeana, a anunțat vicepremierul Raluca Turcan, cea care coordoneaza activitațile ministerelor Educației și Fondurilor Europene in guvernul Orban, dupa o discutie cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anunțat astazi - prin intermediul unui comunicat - ca tot personalul medical isi va primi salariile fara a exista intreruperi, "conform muncii prestate si a prevederilor legale”. „Am avut o prima intalnire cu ministrul Finanțelor Publice, in prezența premierului…

- Joi, Victor Costache si a preluat oficial mandatul de ministru al Sanatatii.Acesta a declarat ca o a doua transa de 500.000 de doze de vaccin antigripal va fi livrata pe data de 10 noiembrie, iar ultima transa la inceputul lunii decembrie, scrie Agerpres.Costache si a preluat oficial, joi, mandatul…

- Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, este directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, functie pe care o ocupa din 2017. El vine dinafara politicii, insa a mai lucrat in Guvernul Ciolos, de data aceasta pe Transporturi. Marcel Bolos are 51 de ani, este din Oradea, iar inainte de a…