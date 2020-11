Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților și-a inființat propria firma de asigurari, iar preoții sunt obligați sa-și asigure bunurile din parohii, incepand cu 1 noiembrie, doar prin intermediul acestei firme. Inițiativa „Fara penali in funcții publice” nu a putut fi votata. Ședința nu s-a ținut din lipsa…

- Incidentele de securitate au afectat 441.998 de operatiuni de plata, iar valoarea acestora a fost de aproximativ doua miliarde de euro, a afirmat, miercuri, miercuri, Ruxandra Avram, director in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, anunța ."Am cateva date, care sunt importante dupa parerea…

- Inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice” nu a putut fi supusa votului, precum nici cererea de reexaminare a președintelui Iohannis privind legea care permite Parlamentului sa amane alegerile. Interlopii, luați in vizor. Printre suspecții ridicați, fostul soț al Biancai Dragușanu …

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, va propune in urmatoarea sedinta de Guvern scutirea de la plata impozitului pentru sectorul HoReCa pana la sfarsitul anului 2020. "Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii…

- Grupul de telecomunicatii Magyar Telekom a anunțat astazi ca unele banci si servicii de telecomunicatii din Ungaria au fost vizate de un puternic atac informatic. Conform oficialilor Magyar Telekom, atacul avand ca sursa servere din Rusia, China si Vietnam a dus la oprirea activitații acestor instituții,…

- Guvernul decide, miercuri, in ședința, asupra a trei acte normative importante, in contextul inceperii noului an școlar, intre care plata zilelor libere pentru parinții care stau acasa cu copiii lor, in cazul extinderii pandemiei, anunța MEDIAFAX.„Practic putem avea decizia finala pe cele…