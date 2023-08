Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 august 2023, persoanele asigurate care au psoriazis beneficiaza in premiera de medicamente compensate, oferite in condiții de ambulatoriu. Este vorba despre cinci denumiri comune internaționale de preparate compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistența medicala, noteaza Noi.md.…

- Peste 20 de mii de persoane cu hepatita și ciroza hepatica au primit medicamente compensate in valoare de aproape 11 milioane de lei, in 2022. In cadrul asistentei medicale specializate de ambulatoriu, de asigurarea obligatorie de asistenta medicala (AOAM) sint acoperite consultatiile medicilor specialisti…

- Persoanele asigurate care sufera de psoriazis și lupus eritematos sistemic vor beneficia in premiera de medicamente compensate pentru tratament in conditii de ambulatoriu. De asemenea, pentru pacienții cu diabet vor fi compensate ace și seringi pentru administrarea insulinei. Decizia de extindere a…

- Medicamentul a fost testat in cadrul unui studiu clinic. Experții au descoperit astfel ca acesta poate sa incetineasca cu 27% progresia bolii pentru pacienții aflați in stadii incipiente.Tratamentul a fost aprobat de Agenția Americana pentru Medicamente și Alimente, iar acum urmeaza sa fie disponibil…

- Grație perfecționarii cadrului legislativ, in anul 2022 s-a reușit creșterea cu 20% a cheltuielilor pentru medicamente și dispozitive medicale compensate, cu 15% – pentru fiecare beneficiar in parte și cu 10,6% – per rețeta. Datele au fost prezentate in cadrul examinarii in plenul legislativului a raportului…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a cerut modificarea vaccinurilor anti-COVID-19 pentru ca noile versiuni ale acestor seruri sa fie utilizate in cadrul urmatoarei perioade de vaccinare, in toamna acestui an, informeaza DPA.Vaccinurile anti-COVID-19 ar trebui adaptate pentru a combate varianta…

