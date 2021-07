Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacului armat produs joi in oraselul german Espelkamp a fost arestat, au anuntat autoritatile germane, conform agentiei de presa DPA si publicatiei Suddeutsche Zeitung. Individul a fost imobilizat in oraselul Diepenau, informeaza Mediafax.ro. Doua persoane au fost…

- India a inregistrat miercuri un nou record de 4.529 de decese cauzate de COVID-19 in 24 de ore, inca sub efectul unui al doilea val epidemic violent, in timp ce numarul de noi contaminari tinde sa scada, informeaza AFP și Axios, potrivit Agerpres . Numarul deceselor zilnice cauzate de boala a crescut…

- Autoritațile cipriote au inclus Romania in categoria roșie a statelor cu risc epidemiologic. Astfel, romanii fara certificat de vaccinare pot intra in Cipru doar cu test PCR negativ, facut cu 72 de ore...

- Autoritatile romane anunta ca vaccinul Johnson&Johnson este sigur și eficient. Beneficiile vaccinarii impotriva virusului ucigaș din China cu acest tip de vaccin depașesc riscurile efectelor adverse, conform comunicatului transmis de catre autoritați. Mesajul vine la o zi dupa ce Agentia Europeana pentru…

- Un barbat a deschis focul intr-un depozit FedEx din Indianapolis, capitala statului Indiana, la sud de Chicago, joi, catre ora locala 23.00 (6.00, ora Romaniei) si a ucis opt persoane, dupa care s-a sinucis, anunta politia, relateaza AFP.

- Romanii care au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus au fost predați familiilor in saci, sub pretextul ca sunt contagioși. Același pretext a fost folosit și atunci cand Ministerul Sanatații a interzis autopsiile. Insa autoritațile din Europa contrazic tot ceea ne se știe și aplica in Romania.…

- Cel puțin 80 de delfini, dar și un numar mare de pești, au fost gasiți morți pe plajele din apropierea orasului Accra, capitala statului Ghana. Autoritațile locale au deschis o ancheta pentru a stabili cauzele tragediei. Autoritatea pentru Alimente si Medicamente din Ghana a anuntat ca a demarat verificari…

