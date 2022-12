Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a deschis marti un dosar penal dupa ce, cu o zi inainte, fragmente de racheta au cazut in apropierea orasului Briceni, situat in nordul republicii, in apropiere de frontiera cu Ucraina, relateaza Radio Chisinau si agentia de presa EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca, in zona din apropierea orașului Briceni, continua cercetarea la fața locului, acolo unde au fost identificate resturi de racheta. Astfel, astazi, aria de cercetarea a fost extinsa, iar anchetatorii au identificat și alte cateva resturi ale aceleiași bucați…

- Poliția din Republica Moldova spune ca a gasit fragmente de rachete in regiunea Briceni, in apropiere de granița cu Ucraina, scrie europafm.ro. Raionul Briceni se afla la 30 de kilometri de satul Radauți-Prut din Romania. „Dragi cetațeni, in Ucraina are loc un nou val de atacuri cu rachete care genereaza…

- O racheta a fost descoperita o racheta in data de 5 decembrie 2022, intr o livada, in apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, scrie deschide.md.Obiectul exploziv a fost descoperit de o patrula a politiei de frontiera, care din cauza bombardamentelor rusesti de astazi, si au intensificat…

- O racheta a fost semnalata, luni dupa-amiaza, in apropierea orașului Briceni din Republica Moldova. Geamurile mai multor case din satul Naslavcea, raionul Ocnița, s-au spart. Victime nu au fost raportate. Racheta urma sa loveasca barajul Dnestrovsc, aflat la 25 de km de Republica Moldova. Localitatea…

- O racheta a fost descoperita cu puțin timp in urma intr-o livada din apropierea orașului Briceni. Obiectul exploziv a fost gasit de o patrula a poliției de frontiera, care din cauza bombardamentelor rusești din 5 decembrie, și-au intensificat gradul de atenție, transmite TV8.md „In conformitate cu planurile…

- Persista o stare de ingrijorare in Republica Moldova, dupa ce pe teritoriul țarii a ajuns o racheta ruseasca, doborata de apararea antiaeriana ucraineana. Este unul dintre subiectele pe care le-au discutat joi, la telefon, Maia Sandu și Volodimir Zelenski.

- O racheta ruseasca doborata de ucraineni, luni dimineața, a cazut in nordul Republicii Moldova, in localitatea Naslavcea. Pana la acest moment nu au fost inregistrate victime, insa ferestrele mai multor locuințe au fost distruse. „In aceasta dimineața, o racheta doborata de sistemul antiaerian ucrainean…