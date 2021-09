Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara, Poliția Locala Timișoara și Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au semnat un protocol care vizeaza depistarea celor care transporta și depoziteaza ilegal deșeuri pe raza municipiului, formand depozite clandestine. „In Timișoara, doar in acest an, am…

- COMUNA MIHAI EMINESCU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SALA CU TRIBUNA 180 LOCURI, SAT IPOTEȘTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”, propus a fi realizat in satul Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, județul Botosani.

- Saptamana aceasta, cel tarziu saptamana viitoare, se incheie licitatia pentru 20 de trenuri noi, cu 352 de locuri, iar producatorul francez Alstom urmeaza sa inceapa livrarea lor peste doi ani, a afirmat, marti, ministrul demisionar al Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Concret, saptamana…

- Poliția Romana a anunțat ca, incepand de astazi, doritorii se pot inscrie pentru cursurile celor doua școli de agenți de poliție de la Campina, respectiv Cluj-Napoca. „Școlile de agenți de poliție iși deschid porțile! 1.292 de locuri la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina, respectiv…

- Un timișorean care a vrut sa scape de resturi provenite din amenajarea unei locuințe a platit scump pentru gestul sau. Astfel, autoutilitara sa a fost confiscata, miercuri, de Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Timis. In plus, barbatul s-a ales și cu o amenda de 30.000 de lei dupa ce a…

- Primaria Satu Mare atrage atenția cetațenilor care depoziteaza ilegal deșeuri din construcții, ca Garda de Mediu aplica o sancțiune contravenționala cu amenda de la 15.000 la 30.000 lei și poate dispune și confiscarea mijlocului de transport folosit la savarșirea faptei, conform H.G. nr.1061 din 10.09.2008…

- Garda de Coasta și Garda de Mediu au descoperit la Cernavoda o barja cu peste 1.000 de tone de deșeuri ce urmau sa fie importate in mod ilegal din Serbia in Romania, potrivit Poliției de Frontiera.Luni, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu lucratori vamali din cadrul…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat miercuri ca rafinariile Vega, Petrotel – Lukoil S.A. și OMV Petrom Petrobrazi au fost amendate ca urmare poluarii din perioada 4-5 iulie, din cauza careia locuitorii din municipiul Ploiești au resimțit mirosuri insuportabile, potrivit unui anunț de pe pagina de Facebook…