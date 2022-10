Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 23.09.2022, in jurul orei 18.00, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 1 (...), in afara localitatii Potigrafu, s-a produs un accident rutier. Din primele date s-a stabilit faptul ca o femeie in varsta de 43 de ani, in timp ce conducea…

- "La data de 23.09.2022, in jurul orei 18.00, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 1 (...), in afara localitatii Potigrafu, s-a produs un accident rutier. Din primele date s-a stabilit faptul ca o femeie in varsta de 43 de ani, in timp ce conducea…

- O femeie din Zlatna batuta, amenințata și data afara din casa de catre iubit a sunat la poliție. Ce a urmat Un barbat și-a lovit cu palmele iubita. Mai mult de atat, a amenințat-o și a dat-o afara din casa. Faptele s-au intamplat in Zlatna, iar femeia a sunat la poliție. Polițiștii au emis pe numele…

- O femeie a fost arestata in Coreea de Sud dupa ce doua cadavre au fost gasite in valizele cumparate de o familie din Noua Zeelanda in cadrul unei licitații de tipul „razboiul depozitelor".Polițiștii estimeaza ca trupurile celor doi copii ar fi stat in valize timp de pana la patru ani.Conținutul valizei…

- Un cetațean al Turciei este documentat pentru deținerea actelor false. Cazul a fost inregistrat dimineața pe Aeroportul Internațional Chișinau.Barbatul de 37 de ani era pasager al cursei Istanbul-Chișinau.

- O femeie din Bistrița a disparut in data de 22 iunie de la domiciliu, de buna voie, iar de atunci nu a mai fost vazuta. Concubinul și-a dat acum acordul pentru mediatizarea cazului. Este cautata la nivel național. Parasca Eleonora a disparut in 22 iunie de acasa, iar polițiștii și familia o cauta in…

- Banii carati cu servieta i-au adus primarului din Mircesti o amenda de 10.000 de lei. Inspectoratul Politiei Judetene l-a amendat pe Leon Balteanu pentru neregulile descoperite in organizarea pazei valorilor in cadrul primariei. Judecatoria a decis ca edilul e bun de plata. Printre atributiile Politiei…

- O femeie dintr-o comuna ieseana a pierdut geanta in care se aflau 7.600 de lei, suma pe care urma sa o dea la o nunta in calitate de nasa. Geanta a fost gasita de o alta femeie care a anuntat imediat Politia.Politistii ieseni sustin ca o echipa de patrulare aflata pe raza comunei iesene Trifesti a fost…