Stiri pe aceeasi tema

- Sute de frigarui si zeci de kilograme de carne cruda de caine au fost confiscate pe insula indoneziana Bali, unde acest tip de comert este ilegal, au anuntat autoritatile, scrie Agerpres. Indonezia incearca sa ia masuri in aceasta problema, la presiunile comunitații internaționale și a unor ONG-uri.…

- Patru copii romani, preluați de autoritațile britanice dupa ce unul dintre ei a suferit o lovitura la cap, se vor intoarce temporar in familie, la un unchi, conform anunțului Ministerului de Externe de marți seara. Decizia a fost luata de instanța din Marea Britanie in timpul audierilor, in beneficiul…

- CJSU Alba, convocat in contextul Codului portocaliu de canicula. MASURI dispuse de autoritați Avand in vedere situația meteo prognozata pentru perioada urmatoare, Cod Portocaliu – val de caldura, canicula și disconfort termic accentuat, la nivelul județului Alba a fost convocat Comitetul Județean pentru…

- Șeful ANPM, apel catre autoritațile locale: „Este nevoie urgenta de masuri anticanicula, pentru a proteja sanatatea oamenilor” Șeful ANPM, apel catre autoritațile locale: „Este nevoie urgenta de masuri anticanicula, pentru a proteja sanatatea oamenilor”. Avand in vedere faptul ca urmeaza zile de foc…

- Avand in vedere ca urmeaza zile de foc in toata Romania este nevoie de un efort comun al autoritaților locale și al celor care administreaza apele, in aceasta perioada, pentru a face aerul ușor mai respirabil și pentru conservarea cat mai buna a mediului natural, subliniaza Laurențiu Alexandru Paștinaru,…

- Ce au transmis autoritațile in acest cazPotrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, incidentul s-a produs la ieșirea din localitatea Șoarș catre Valeni, cand cisterna s-a rasturnat, provocand incarcerarea șoferului. Acesta a fost gasit conștient, dar in stare grava.La fața locului…

- Miercuri, 19 iunie, in Alba, e COD PORTOCALIU. Valul de caldura se va intensifica pe raza intregului județ, unde se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta data, cu maxime intre 33 și 37 de grade. Va fi canicula și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatura-umezeala…

- Sezonul concediilor și al vacanțelor se apropie cu pași repezi, iar majoritatea romanilor și-au facut din timp rezervarile. Conform estimarilor tur-operatorilor, exista o noua destinație preferata de romani. Noua destinație de vacanța preferata de romani Specialiștii in turism spun ca numarul rezervarilor…