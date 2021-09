Stiri pe aceeasi tema

- Stația de tratare a apei Caraboaia a fost modernizata cu 5,3 milioane euro fonduri UE. Peste 217.000 de bacauani beneficiaza de investiție, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau. Lucrarile de modernizare a stației de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La data de 04 septembrie, Poliția orașului Buhuși a fost sesizata telefonic de catre un barbat de 36 de ani, din localitate, despre faptul ca, pe strada Casa de Apa, un autoturism a intrat in coliziune cu un stalp de telefonie . Polițiștii care s-au deplasat la fata locului au constatat faptul ca un…

- Decantoarele lamelare, utilizate la separarea apei brute de impuritați, au ajuns in santierul stației de demanganizare Gheraiesti, urmand sa fie instalate. Lucrarile la acest obiectiv continua in ritm susținut, gradul fizic de implementare a investiției depasind 70%. Pana in prezent, pe acest proiect…

- 30 de ani de la inundațiile devastatoare din bazinul raului Tazlau, pe Valea Muntelui și in toata zona Moinești – Onești din județul Bacau, 28/29 iulie 1991 In numai o ora și jumatate s-au inregistrat precipitații de 96 l/mp la stația hidrotehnica de la Lucacești, și de 149 l/mp la stația de la Livezi,…

- Reabilitarea DJ 243B, intre Vultureni si Parincea (in lungime de peste 22 de km) – investiție finanțata de Consiliul Județean Bacau – a inceput astazi cu turnarea covorului asfaltic pe primii 6 km ai drumului, aferenți sectorului Vultureni – Godinesti. Impreuna cu primarul din Vultureni, președintele…

- „S-a adeverit banuiala noastra ca in 2021 ne vom vedea pe viu, la a XXIX-a ediție a Festivalului Județean de Folclor și la o noua reprezentare a Targului Meșteșugurilor Artistice Tradiționale”, a declarat cu satisfactie Florin Zancescu, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii…

- Elevii au o noua nemultumire, legata, de aceasta data, de contestatiile care se depun “pe nevazute” la Evaluarea Nationala si la examenul de Bacalaureat. Faptul ca lucrarile devin un secret chiar si pentru autorii lor este considerat anormal. Revendicarile lor vizeaza examenele de anul viitor. Asociatiile…

- Avand in vedere ca in aceasta perioada activitatea șantierelor de construcții este plina desfașurare, Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Bacau aduce la cunoștința persoanelor interesate ca la nivelul comisariatului sunt efectuate activitați de inspecție și control pe problematica calitații…