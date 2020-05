Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Erdogan a anuntat luni seara ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus. Parlamentul Turciei a adoptat luni seara o lege aproband eliberarea a zeci de…

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor detinuti din cauza pandemiei de Covid-19 si a avertizat ca inchisorile se confrunta cu situatii de urgenta, scrie The Guardian.

- Partidul AKP al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a propus un proiect de lege privind eliberarea temporara din inchisoare a circa 45.000 de detinuti, ca masura de evitare a raspandirii coronavirusului in penitenciare, transmite dpa, potrivit Agerpres.O reforma separata, inaintata de…

- Cinci detinuti au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat Cancelaria, la o zi dupa noi incidente, unele grave, in mai multe inchisori din Franta, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ministerul Justitiei nu a precizat insa in ce inchisori se afla acesti detinuti contaminati. Pana vineri,…

- Iranul l-a eliberat pe cercetatorul francez Roland Marchal - dupa noua luni si jumatate de detentie - in schimbul eliberarii de catre Franta, potrivit Teheranului, a unui inginer iranian care risca sa fie extradat in Statele Unite, relateaza AFP, anunța news.ro.Parisul a anuntat sambata, intr-un…

- Peste 70.000 de deținuți au fost elibearați in Iran din cauza epidemiei de coronavirus, spun autoritațile.Masura a fost luata in special din cauza supraaglomerarii penitenciarelor si a pericolului raspandirii rapide a coronavirusului prin multimea de detinuti.

- In jur de 1700 de detinuti au fost eliberati din puscariile din Moldova de la inceputul anului din cauza conditiilor de detentie precare. Datele au fost prezentate de secretarul de stat al Misterului Justitiei Radu Foltea.