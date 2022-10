Stiri pe aceeasi tema

- Trofeul „Balonul de Aur”, decernat anual de revista franceza France Football, și-a aflat marele caștigator. Fotbalistul francez Karim Benzema, in varsta de 34 de ani, va pleca acasa cu ravnitul trofeu, pentru prima oara in cariera. Premiul a fost inmanat de legendarul Zinedine Zidane. The post Balonul…

- Primaria Municipiului Deva si Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” organizeaza Festivalul Național de Dans ,,Face of Dance”, in data de 15 octombrie 2022, aflat la cea de-a doua ediție. Festivalul se adreseaza copiilor si tinerilor care studiaza arta coregrafica in cadrul cluburilor si palatelor…

- Faimosul cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu invita prahovenii la un eveniment special. Octombrie, plina de surprize. Cine spune ca toamna nu poate fi distractiva? Multitudinea evenimentelor din luna octombrie, din Prahova, vin sa faca lumina in aceasta situație. In perioada 14-15 octombrie 2022 Casa…

- CARAS-SEVERIN – Tot efortul depus pentru salvarea morilor de apa de la Rudaria de cei peste 350 de voluntari impreuna cu Asociatia Acasa in Banat a fost premiat de curand la Gala Societatii Civile! Recent, echipei de la Acasa in Banat i s-a decernat premiul al doilea la sectiunea Arta si Cultura din…

- N. Dumitrescu Unele dintre cele mai cunoscute pricesne – cantece apartinand folclorului religios romanesc – se vor auzi, la acest sfarșit de saptamana, la Ploiești, intr-un cu totul alt spațiu, decat cel al lacaselor de cult. Este vorba despre Sala ”Marea Unire” a Palatului Culturii din municipiul reședința…

- Spectacolul „Puzzle”, in regia lui Ianoș Petrașcu, o producție a Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, in parteneriat cu Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, a caștigat Trofeul pentru cel mai bun spectacol la „Blue Theatre Revolution University Contest” in Constanța. De asemenea, regizorul Ianoș…

- In aceasta seara a fost difuzata ultima ediție din acest sezon „Splash! Vedete la apa”. Mellina, Eric de Oliveira, Luis Gabriel, Zanni, Edi Stancu și Irisha s-au intrecut in sarituri pentru trofeul Splash! Vedete la apa, sezonul 6, și implicit, și pentru suma de 10.000 de lei.

- Silvia Dumitrescu e una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica pop de la noi. Ea s-a lansat la Festivalul național de muzica ușoara de la Mamaia in 1985 unde a obținut Premiul I la secțiunea „Interpretare”. De atunci și pana acum, ea a impresionat și cu stilul ei extravagant, la care nu are de…