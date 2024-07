Au fost descoperite spitale clandestine în care infractorii își pot schimba 'fața' Autoritațile din Filipine spun ca spitalele clandestine din țara au oferit servicii de chirurgie plastica fugarilor și criminalilor pentru a-i ajuta sa evite sa fie arestați. Doua astfel de unitați sanitare ilegale ar putea fi inchise „in saptamanile urmatoare”, dupa ce poliția a percheziționat primul in suburbiile de sud din Manila in mai, a declarat un purtator de cuvant al poliției pentru BBC. Instrumente de transplant de par, implanturi dentare și picaturi pentru albirea pielii au fost confiscate de la spitalul din Pasay City in urma cu doua luni. „Cu toate acestea practic poți crea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

