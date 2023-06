Stiri pe aceeasi tema

- Paza de Coasta a Statelor Unite a anunțat miercuri ca presupuse ramasite umane au fost descoperite printre resturile submersibilului disparut cu cinci persoane la bord, in Atlanticul de Nord, in apropierea epavei Titanicului.

- Presupuse ramașițe umane și resturi ale submersibilului turistic disparut in apropierea epavei Titanicului au fost recuperate de pe fundul oceanului și aduse miercuri la țarm, in Canada, a anunțat Paza de Coasta americana, citata de Reuters.

- „Presupuse ramasite umane” au fost descoperite printre resturile submersibilului Titan, care a facut implozie in apropierea epavei Titanicului, a anuntat Paza de Coasta a SUA. La bordul ambarcațiunii erau 5 persoane – exploratori și turiști miliardari.

- Autoritatile canadiene au inceput sambata sa ancheteze accidentul submersibilului privat Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului in Atlanticul de Nord cu cinci persoane la bord, transmite AFP. Biroul pentru siguranta transporturilor din Canada (BST) „a inceput o ancheta de securitate (…) asupra…

- Resturile submersibilului gasite in apropierea epavei Titanicului sunt compatibile cu o „implozie catastrofala” a submarinului, a declarat joi Garda de Coasta americana, in cadrul unei conferințe de presa la Boston, transmite agenția AFP. „Campul de resturi este in concordanța cu o implozie catastrofala…