Au fost descoperite 4 obiecte COSMICE care nu pot fi identificate

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului „Obiecte de patrimoniu și povestea lor”, care aduc in fața celor interesați de istoria locala piese din colecțiile Muzeului Național al Banatului, secția de arheologie prezinta doua cranii descoperite in situl arheologic de la Freidorf, care au fost deformate artificial și sunt…

- Arheologii au facut nenumarate descoperiri pe șantierul viitoarei centuri de ocolire Timișoara Sud. Opt situri arheologie s-au deschis pe centura, iar arheologii au facut descoperiri in 7 dintre acestea, pe care le-au cercetat deja.

- Reprezentanții DSP Alba precizeaza ca nu se pune problema carantinarii municpiului Sebeș, dupa descoperirea unui mare numar de cazuri printre angajații producatorului de inghețata Alpin 57 Lux și printre apropiații acestora. Cazurile sunt dispersate in mai multe localitați din județ. Precizarile vin…

- Probleme mari la Ocna Mureș, dupa ce peste 10 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost identificate la acest sfarșit de saptamana. Printre acestea ar fi și personal medical de la un centru medical pentru persoane varstnice din subordinea Primariei. Doua persoane au fost identificate inițial,…

- Aceasta este cea mai mare suma descoperita vreodata intr-un singur loc in Olanda, a anuntat politia intr-un comunicat, adaugand ca a arestat un barbat in varsta de 35 de ani sub suspiciunea de spalare de bani. Banii, care au fost stransi in bancnote intre 5 si 500 de euro, cantareau in total 255 de…

- La mari adancimi sub Pacificul de Sud, in roci cu o varsta de peste 100 de milioane de ani, oamenii de stiinta au descoperit cu surprindere colonii dense de bacterii care se hranesc cu fragmente de materie organica provenita din ocean, transmite joi Live Science care citeaza un studiu publicat recent…

- La mari adancimi sub Pacificul de Sud, in roci cu o varsta de peste 100 de milioane de ani, oamenii de stiinta au descoperit cu surprindere colonii dense de bacterii care se hranesc cu fragmente de materie organica provenita din ocean, transmite joi Live Science care citeaza un studiu publicat recent…

- Cercetatorii au descoperit șase noi tipuri de coronavirus in liliecii din Myanmar (sud-estul Asiei). Deși fac parte din aceeași familie, virusurile nu sunt apropiate genetic de SARS-CoV-2, care a cauzat actuala pandemie, sau de virusurile care au generat epidemiile SARS in 2002, respectiv MERS in 2012,…