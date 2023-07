Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anunțat, la finalul ședinței de joi a Executivului, cifre cu privire la controalele facute de autoritați in centrele de asistența sociala pentru varstnici, copii și persoane cu dizabilitați. Oficialul a anunțat ca sunt date recente venite de la Ministerul de Interne.…

- La data de 27 aprilie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Vințu de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 49 de ani, din localitatea Saliștea, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor discuții…