- Sase oferte au fost depuse pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteza Baia Mare – Bistrita – Dej, acestea urmand sa fie analizate de Comisia de evaluare, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, pana la temenul limita…

- “Pana la termenul limita de deschidere, astazi, 22.11.2021, au depus oferte, pentru contractul destinat elaborarii studiului de prefezabilitate si studiului de fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Iasi Est: SC Consitrans SRL, Inpro Muhendislik Musavirlik Anonim Sirketi, SC Proiect Construct Regiunea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca au fost depuse patru oferte pentru eaborarea studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate destinate Variantei Ocolitoare Iasi Est. "Pana la termenul limita de deschidere, astazi, 22.11.2021, au depus oferte, pentru contractul…

- Printre acestea se afla si cel de la Dumbrava, intre A3 si A7 Violeta Stoica Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca joi, 28 octombrie, s-au depus patru oferte pentru procedura de atribuire a contractului Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate…

- In urma verificarilor realizate de catre reprezentanții Companiei Apa și cei ai constructorului angajat pentru lucrarile din cadrul Contractului CL8F, au fost constatate unele neconformitați la rețeaua de canalizare de pe strada Fagurului. Astfel, in perioada 28 – 29 octombrie 2021, pe aceasta strada…

- COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat și depus, in data de 25.08.2021, Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iasi Est” in vederea obtinerii de…