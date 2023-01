Stiri pe aceeasi tema

- Firmele Siemens și Alstom concureaza pentru a prelua contractul de furnizare a 62 de rame de scurt parcurs pe mai multe rute ferioviare din țara, inclusiv la Cluj.Doua firme, Siemens și Alstom, au depus oferte in cadrul unei licitații pentru rame electrice regionale pe mai multe cai ferate din țara,…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara, institutie din subordinea Ministerului Transporturilor, a primit oferte la licitatia pe care o organizeaza pentru achizitia de trenuri noi. Institutia va aloca aproximativ patru miliarde de lei pentru achizitia a 62 de trenuri electrice noi de scurt parcurs. Astazi…

- Ofertele depuse in cadrul procedurii de achizitie publica privind achizitionarea a 62 de rame electrice de scurt parcurs vor fi deschise in 25 ianuarie, informeaza Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunta relansarea licitatiei deschise pentru ramele electrice inter-regionale (RE-IR2), anuntul fiind publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP), in urma validarii de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP). Procedura de licitatie…

- Licitatia privind achizitia unui numar de 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR, destinate conectarii centrelor urbane din Romania, va fi reluata in cateva zile, dupa ce este rezolvata ''o mica provocare pe partea financiara'', a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii…

- Procedura pentru achiziția a 20 de trenuri electrice inter-regionale a fost anulata, a anunțat marți Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Licitația pentru achiziționarea a 20 de trenuri electrice de lung parcurs, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a fost anulata, a anunțat marți Autoritatea de Reforma Feroviara (ARR).

- Licitatia pentru achizitia a 20 de trenuri de lung parcurs a fost anulata automat in sistemul de achizitii publice, in conditiile in care niciunul dintre cei cinci ofertanti inscrisi nu au depus o oferta, a anuntat marti Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).