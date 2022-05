Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, timișorenii pot vizita gratuit expozițiile gazduite de Muzeul Național de Arta și de Muzeul Național al Banatului, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor. In fiecare an, la 18 mai se promoveaza importanța muzeelor in dezvoltarea culturala a societații.

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, sarbatorita in data de 18 mai, Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) ofera publicului intrare gratuita la expozițiile de la sediul central, Prima Școala Romaneasca din Sf.Gheorghe și Casa memoriala ,,Romulus Cioflec” din Araci, Covasna. De asemenea,…

- Mai multe evenimente se vor desfașura miine, 18 mai, intre orele 10.00 și 18.00, la Muzeul National de Istorie a Moldovei, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, informeaza Noi.md cu referire la moldpres.md. Potrivit organizatorilor, programul Zilei Internaționale a Muzeelor va include: 10.00-18.00…

- Simbata, 14 mai, in intervalul de timp: 17.00 – 23.00 la Muzeul Național de Arta al Moldovei va avea loc Noaptea Europeana a Muzeelor care va avea loc, noteaza Noi.md. Vizitatorii se vor bucura de un program divers care include ateliere educative și de creație cu artiști plastici ; muzica și poezie.…

- Muzeul Național de Istorie a Moldovei va invita la unul dintre cele mai importante evenimente din viața comunitații mondiale a muzeelor – Noaptea Europeana a Muzeelor, care anul acesta va purta genericul „Lumina da mareție nopții…” Evenimentul va avea loc simbata, 14 mai 2022, intre orele 18.00-23.00…

- Zeci de politisti sunt pregatiti saptamanal de politistii Biroului de Pregatire Profesionala. Pregatirea profesionala a polițiștilor este un proces complex care incepe in școala și continua pe tot parcursul carierei. La data de 2 august 2021, in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, a fost…

- La Muzeul Național de Arta al Moldovei a avut loc astazi ceremonia de inminare a premiilor Ministerului Culturii pentru anul 2021, ediția a 9-a. Premiile Ministerului Culturii in domeniul culturii se acorda anual pentru produse de creatie si inovatii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului…

- Filmul „The Power of the Dog”, in regia lui Jane Campion, a obtinut premiile pentru regie si pentru cel mai bun film, duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 75-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA). Pelicula „Dune”, recompensata cu cinci…