- Natalie Wester și soțul ei, Jose Lopez-Guerrero, au ieșit cu cațiva prieteni in oraș, dupa o perioada foarte lunga in care nu au intrat in contact cu alte persoane, in incercarea lor de a-și proteja fiul care are fribroza chistica, potrivit CNN. Tocmai de aceea, cei doi au decis sa poarte masca de…

- Situatie scandaloasa intr-un troleibuz din orasul Chisinau. Un barbat a fost insultat si chiar dat afara cu forta din unitatea de transport, de un alt pasager.Imaginile video au devenit virale, iar oamenii se impart in doua tabere.

- Citirea motiunii de cenzura USR - AUR a adancit conflictul dintre PNL si USR. Florin Roman a fost indepartat cu forta de membri din partidul lui George Simion de la prezidiul de unde conducea sedinta, dupa ce nu mai voia sa lase microfonul. In acelasi timp, desi adversari declarati, liberalii si PSD…

- ,,Exista un stoc de 13 milioane de maști la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgența. Am avut, luni, in ședința de guvern o ordonanța de urgența aprobata prin care autoritațile locale direcționeaza catre școli resursele existente din perspectiva maștilor de protecție. Astazi am incheiat o…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au desfașurat o ampla acțiune in oraș, pentru a asigura un climat de siguranța publica, dar și pentru a limita raspandirea Covid-19.

- Un britanic a fost condamnat la șase saptamani de inchisoare in Singapore pentru ca a refuzat de mai multe ori sa respecte regulile impuse odata cu izbucnirea pandemiei, nepurtand masca de protecție in spațiile publice. Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat miercuri de o curte de…

- Un nou ordin emis de Ministerul Sanatatii actualizeaza prevederile referitoare la obligativitatea de a purta masca de protectia impotriva infectiei cu COVID la locul de munca. Astfel, conform noilor prevederi, masca de protectie NU mai este obligatorie pentru persoanele aflate in locurile de munca situate…

- In Spania, de astazi, oamenii nu mai trebuie sa poarte masca de protectie in aer liber, daca distanta dintre ei este de 1,5 metri. Un an, o luna si cinci zile au trecut de cand spaniolii au fost obligati prin lege sa poarte masca in orice spatiu, precizeaza corespondenta RRA Annamaria Damian. Masca…