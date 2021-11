Au fost convocați rezerviștii la granița cu Rusia Guvernul Estoniei a convocat 1.700 de rezerviști pentru exerciții militare, inclusiv pentru instalarea unui gard din sarma ghimpata pe o distanța de 40 de km de-a lungul frontierei cu Rusia. Decizia a fost luata in contextul acutizarii crizei migranților de la granița dintre Belaurs și UE, relateaza Reuters. Forțele de securitate poloneze au pus marți tunurile cu apa pe migranții care aruncau in ele cu pietre la granița cu Belarus, unde mii de persoane s-au adunat și fac incercari haotice de a ajunge in Uniunea Europeana, arata imagini video difuzate marți de autoritați, potrivit Reuters.Uniunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

