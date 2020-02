Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…

