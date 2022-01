Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii harghiteni au intervenit, sambata seara, pentru aplanarea unui scandal care a avut loc in municipiul Toplita si in urma caruia doua persoane au fost ranite. La scandal au participat mai multe persoane, cu varste cuprinse intre 16 si 39 ani, au transmis reprezentanții IPJ Harghita.…

- Cinci persoane au fost ranite, joi, intr-un accident dintre un camion si o dubita, pe drumul national DN 11, in localitatea Oituz, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența din Bacau. In accident au fost implicat 6 persoane, iar doua victime se aflau blocate in dubița in momentul in care au…

- O petrecere de botez care a avut loc sambata seara, la un restaurant din municipiul Slatina, a fost oprita de politisti, iar administratorul localului a fost amendat, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Ionut Vasiloaica. El a precizat ca sambata…

- Din cercetari a reieșit ca, in cursul lunii noiembrie, trei persoane cu varste cuprinse intre 21 și 69 de ani, din localitatea Dulcești și județul Constanța, ar fi ajutat un barbat, in varsta de 48 de ani, din localitatea Dulcești, sa se sustraga de la punerea in executare a unui mandat de executare…

- Trei persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident produs la Izvoru Muresului, pentru doua dintre acestea fiind nevoie de interventia pompierilor, intrucat au ramas incarcerate, potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a anuntat…

- Politistii din Botosani au efectuat, duminica, sase perchezitii si au dispus retinerea a trei persoane banuite de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si distrugere, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit…

- VIDEO PERCHEZIȚII in Alba: Mai multe persoane ar fi furat din 12 locuințe, bunuri și bijuterii in valoare de 50.000 de lei In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 5 perchezitii la persoane banuite de furturi din locuințe. In cursul anului 2021 ar fi sustras bunuri in valoare de 50.000 de…