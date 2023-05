Au fost capturați 7 interlopi care au pus în circulație bancnote false de 50 și 100 euro Procurorii de la DIICOT Neamț au efectuat 19 percheziții la Galați, Neamț și Iași și au reținut 7 membri ai unei grupari infracționale care au cumparat marfuri in valoare 72.000 de euro platite cu bancnote false de 50 și 100 euro. A fost anihilata o grupare infracționala care in perioada ianuarie – mai a reușit sa introduca in circulație zeci de mii de euro in bancnote foarte bine falsificate, incat doar persoanele care cunosc foarte bine elementele de siguranța ale bancnotelor europene iși puteau da seama ca acestea erau false. A fost depusa o prima sesizare la Neamț dar in urma primelor cercetari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

