Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ungare i-au arestat pe liderii unei grupari intitulate „Guvernul national responsabil al Ungariei”, acestia fiind suspectati ca pregatesc „schimbarea ordinii constitutionale a tarii prin mijloace violente”, precum si „asasinarea unor politicieni”, a anuntat…

- Autoritatile ungare i-au arestat pe liderii unei grupari intitulate "Guvernul national responsabil al Ungariei", acestia fiind suspectati ca pregatesc "schimbarea ordinii constitutionale a tarii prin mijloace violente", precum si "asasinarea unor politicieni", a anuntat…

- Autoritațile maghiare au reușit sa incheie un contract avantajos cu Gazprom pentru furnizarea de gaze naturale pentru o perioada de 15 ani, relateaza eNews. Ce poate invața Moldova din acest exemplu și daca autoritațile moldovenești vor putea sa-și schimbe abordarea fața de negocieri pentru a obține…

- O ampla operatiune internationala de politie in mediile de traficanti de persoane, desfasurata intre 5 si 9 iulie, a dus la arestarea a 268 de suspecti si destructurarea a 22 de grupari infractionale, a informat luni Interpol, transmite AFP. 'Operatiunea Liberterra ofera o imagine pe cinci zile…

- Guvernul conservator al Greciei a deschis ușa pentru impunerea vaccinarii anti-Covid obligatorii dupa ce a permis ministerului sanatații sa extinda lista categoriilor profesionale care pot fi vizate de masura, informeaza Euractiv . Noile puteri acordate ministerului sanatații au fost introduse in ultimul…

- Raportul Ministerului Finanțelor arata ca ROMPREST ar fi produs un prejudiciu de peste 243 de milioane de lei din fonduri publice. Paguba ar fi fost creata in urma emiterii unor facturi cu tarife supraevaluate, dar și pentru servicii care nu exista in contractul de salubrizare.Potrivit realitatea.net,…

- Marcel Ciolacu anunța ca liderii PSD sunt la un pas de a recurge la un gest fara precedent in istorie! Președintele social-democraților a precizat ca vrea sa mearga, alaturi de colegii sai, la DNA, pentru a le cere procurorilor sa ancheteze ”hoțiile” savarșite de guvern, incepand de anul trecut,…

- In ciuda retoricii sale dure anti-imigranți și cunoscut pentru atitudinea ostila fața de aceștia, guvernul Ungariei va relaxa reglementarile pentru muncitori straini in situația in care se confrunta cu o criza a forței de munca.