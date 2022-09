Au fost aprobați indicatorii de construire ai Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj, prima unitate ridicata de la zero, dupa 1989 Consiliul Județean Cluj a aprobat indicatorii de construire ai Spitalului Pediatric Monobloc de la Cluj. Și pacienții din Alba, dar și din zonele limitrofe, vor putea apela la acest spital. Aceasta este prima unitate medicala pentru copii in sistem integrat construita de la zero, dupa 1989 de catre o autoritate publica. Consilierii județeni au aprobat, […] Citește Au fost aprobați indicatorii de construire ai Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj, prima unitate ridicata…