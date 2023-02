Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit noilor reguli impuse de ANRE , furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa accepte plata eșalonata a facturilor pe care le-au emis cu intaziere. Totodata, viitoarele facturi vor conține, obligatoriu, informații despre cum a evoluat consumul de energie al clientului in ultimul an. Autoritatea…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou regulament de furnizare a energiei electrice prin care consumatorii vor avea o serie de beneficii.Printre cele mai importante, citate de Economedia, se numara:furnizorul are obligația sa esaloneze la…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a publicat un proiect de Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali care prevede o perioada de facturare lunara pentru clienti casnici si pentru cei preluati de catre furnizorul de ultima instanta, conform Agerpres. Alte prevederi…

- Reguli noi de furnizare a energiei pentru clienții finali: Care va fi perioada de facturare și ce se intampla cu consumatorii vulnerabili Reguli noi de furnizare a energiei pentru clienții finali: Care va fi perioada de facturare și ce se intampla cu consumatorii vulnerabili Autoritatea Nationala de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE ) pune in dezbatere publica un proiect privind eșalonarea la plata a facturii la energie electrica , pe o perioada de minimum 3 luni, la cererea clienților vulnerabili. ANRE a anuntat vineri ca supune consultarii publice Proiectul de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca supune consultarii publice proiectul regulamentului de furnizare a energiei electrice pentru clientii finali. In document apare formula de client activ, dar și posibilitatea de esalonarea la plata a facturii, la cerere.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunța ca a luat masuri privind accesul neintrerupt la alimentarea cu energie electrica si gaze naturale pentru clientii finali in contextul in care s-a vorbit in spațiul public despre retragerea din Romania a grupului Enel. ”Acest gen…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sancționat cu amenzi totale de 380.000 de lei cei mai mari furnizori de energie electrica din Romania pentru neemiterea la timp a facturilor, conform unui comunicat remis miercuri de instituție. Electrica Furnizare a fost sancționata…