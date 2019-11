Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Bacau se va reuni vineri, 15 noiembrie 2019, intr-un loc inedit, la sediul Thermoenergy SA, furnizorul de energie termica centralizata. Pe ordinea de zi propusa de conducerea Primariei, se regasesc din nou modificarea organigramei,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consilierii locali vor lua in dezbatere si vor decide propunerea consilierului local Gabriel Stan, care a depus un proiect de hotarare ce presupune atribuirea denumirii Strada „Acad. Solomon Marcus”, intersectiei/strapungerii dintre strada Nicolae Balcescu si strada Mihai Viteazu (limitrofa cu fostul…

- Primul eveniment din acest an dedicat in județ zilei de 25 Octombrie – Ziua Armatei Romaniei a avut loc, duminica, 20 octombrie, in satul Bahnașeni, din comuna Parjol. Evenimentul a fost organizat, la propunerea Filialei Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) ”Regina Maria”, la Monumentul…

- Din aceasta saptamana, fermierii bacauani ar trebui sa-și verifice conturile, intrucat Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Bacau incepe sa faca plata, in avans, a subvențiilor. „Campania de plați in avans se va derula in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019. Practic, in 24 de ore…

- Thermoenergy Group S.A. Bacau informeaza ca in perioada 15.10.2019 – 19.10.2019 se vor executa lucrari de modernizare pe rețeaua de agent primar Cornișa. Lucrarile se desfașoara in cadrul investiției „Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau – Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornișa”,…

- Potrivit legislatiei agricole, in acest an, apicultorii bacauani sunt sprijiniti de stat cu cate 20 de lei pentru fiecare familie de albine. Ajutoarele se acorda in scopul compensarii pierderilor inregistrate de acest sector in urma feneomenelor meteo din primavara. Pot solicita aceste subventii toti…

- De vreo cateva ședințe de consiliu local, cam de cand a primit «semnul negru» primarul Cosmin Necula, ramanand fara sprijinul politic al colegilor de partid, consilierii PSD au inceput sa prinda curaj și sa muște aprig in luarile de cuvant. Trei ani au stat ca niște școlari in banca, stresați sa nu-i…

- Consilierii locali bacauani sunt convocați, astazi, in ședința extraordinara, pentru a decide daca se vor aloca sau nu fondurile necesare organizarii „Concertului Regal al toamnei”, in care este programat sa cante fiul tenorului Placido Domingo. Alocarea fondurilor a fost blocata la ședința de saptamana…