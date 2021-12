Au fost aprinse luminile de Crăciun la Bethleem (VIDEO) Municipalitatea din Betleem a inaugurat sambata, cu un concert și un foc artificii impresionant, bradul de Craciun instalat in Piața Manger, langa Biserica Nașterii Domnului, potrivit basilica.ro. Aprinderea luminilor de Craciun a fost precedata de un concert de muzica și dansuri tradiționale și un foc de artificii la care au participat numeroși localnici. Bradul uriaș instalat in apropierea Bisericii Nașterii Domnului are in varf o stea roșie care simbolizeaza Steaua Magilor. Biserica Nașterii Domnului din Betleem (foto sus, in fundal) este una dintre cele mai vechi biserici creștine din lume,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

