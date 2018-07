Stiri pe aceeasi tema

- Cerbul de Aur isi prezinta concurentii editiei 2018, dupa ce juriul a deliberat si a ales interpretii care vor intra in concurs pentru Marele Trofeu al Festivalului International. Organizat de Televiziunea...

- Juriul selecției Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidați din 15 țari pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit TVR.Ca urmare a numarului mare de candidati inscrisi, organizatorii…

- Cine canta la Cerbul de Aur 2018. Nu vom avea artisti internationali? Cerbul de Aur a fost cel mai reprezentativ concurs muzical international din Europa de Est in urma cu 4 decenii si apoi, dupa o lunga pauza, in anii de dupa Revolutie. In afara concursului in sine (la care, apropo, au concurat inainte…

- Andra, Horia Brenciu, Delia, Loredana, The Motans, Carla's Dreams, The Humans se regasesc printre vedetele care vor sustine recitaluri la editia de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, ce va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, informeaza...

- Andra, Horia Brenciu, Delia, Loredana, The Motans, Carla's Dreams, The Humans se numara printre vedetele care vor sustine recitaluri la editia de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, ce va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, informeaza TVR.

- Piata Sfatului din Brasov va gazdui, ca in fiecare luna iulie din ultimii sapte ani, unul dintre cele mai indragite evenimente culturale din Brasov, la care participa peste 100 de edituri si case de discuri si numerosi artisti romani.

- Televiziunea Romana a dezvaluit numele celor sapte membri ai juriului care vor alege concurentii de la Cerbul de Aur 2018, festival ce are loc in perioada 29 august-2 septembrie in Piata Sfatului din Brasov.

- Cerbul de Aur va fi reluat anul acesta, cand se implinesc 50 de ani de la prima editie. Semnale au fost inca din luna martie, iar acum primarul George Scripcaru a anuntat ca s-a stabilit ca festivalul se va desfasura in Piata Sfatului, intre 27 august si 2 septembrie.