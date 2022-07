Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul sud coreean Peggy Gou nu va mai participa la ediția din acest a festivalului Electric Castle. Anunțul a fost facut de artista pe pagina personala de Instagram, dar și de organizatorii Electric Castle.

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe si Teatrul de Stat Constanta au deschis, vineri, inscrierile pentru cea de-a VII-a editie a Festivalului-concurs DbutanT, care se adreseaza scenografilor aflati la inceput de drum. Potrivit organizatorilor, festivalul se va desfasura in doua etape – in perioada…

- Cea de-a 5.a ediție a festivalului Launmomentdat in parc, care se desfașoara in acest sfarșit dde saptamana in Parcul Regina din Timișoara are parte de peste 30 de trupe și DJ naționali și internaționali. Alaturi de momentele muzicale spectatorii au avut parte și de o serie de momente artistice desfașurate…

- Festivalul Launmomentdat in parc revine intre 10 si 12 iunie in Parcul Regina Maria din Timisoara, intre orele 12 și 23, cu intrarea libera. De-a lungul anilor, evenimentul a adus pe scenele festivalului artisti internationali consacrati, iar editia de anul acesta nu face exceptie. La cea de-a V-a editie,…

- Duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a, eveniment gazduit de Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Manifestarea va elebra multiculturalitatea…

- Duminica, 5 iunie 2022, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a

- Festivalul Filmului Francez incepe in aceasta saptamana la Iasi. Cea de-a doua 26 editie invita iesenii iubitori de film francez sa descopere intreg programul evenimentelor care se va intinde pe durata a 5 zile. Festivalul va incepe pe data de 2 iunie, iar proiectiile vor avea loc la Cinema Ateneu si…

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului „Barocul in ipostaze contemporane” se desfașoara in perioada 16-29 mai la Timișoara, Cenad, Pecica, Dudeștii Vechi și Vinga și cuprinde trei workshopuri, un masterclass de improvizație susținut de organistul maghiar Janos Palur, doua concerte de orga, un recital de…