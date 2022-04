Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit din cauza gripei, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre un barbat de 58 de ani din judetul Timis, care avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat anti-gripal,…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, luni, primele doua decese confirmate cu virusul gripal, in sezonul 2021 – 2022. Este vorba despre o femeie de 78 de ani din Olt si un barbat de 58 de ani din Timis. Niciunul dintre cei doi pacienti nu era vaccinat impotriva gripei.

- Ministrul Sanatații anunța ca se afla in transparența publica proiectul de HG privind stabilirea modului de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, prin Registrului unic pentru aceste afecțiuni. Obiectivului proiectului de HG este ”cunoașterea epidemiologiei bolilor…

- Institutul National de Sanatate Publica a publicat un nou raport saptamanal de supraveghere privind pandemia de COVID-19.Conform raportului intocmit de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, in saptamana 28 martie - 3 aprilie, 54.5% din cazurile de COVID-19…

- Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile informeaza ca numarul cazurilor de infecții respiratorii acute a fost cu 36,6% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeași saptamana din 2021.

- Un numar de 1.146 de cazuri de infectare cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana in 30 ianuarie, iar dintre acestea 248 au fost inregistrate in saptamana 24-30 ianuarie, arata raportul publicat de Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Totodata, la 13 persoane…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, joi, o noua actualizare a definițiilor de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19). Dublarea numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, de la o zi la alta, a determinat specialiștii Centrului Național de Supraveghere…