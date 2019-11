Au fost alegeri si in Spania: Socialistii raman la putere, dar extremistii au facut un salt urias in Parlament Partidul Muncitorilor Socialisti (PSOE) de guvernamant din Spania a obtinut cele mai multe voturi la alegerile generale desfasurate duminica in Spania, dar departe de a avea o majoritate intr-un parlament care se prefigureaza chiar mai fragmentat, cu mai multi deputati de extrema dreapta



Partidul socialist a obtinut 120 de locuri in scrutinul de duminica, iar conservatorii din Partidul Popular (PP) sunt pe locul doi cu 88 de mandate, fata de 66 in aprilie, potrivit rezultatelor partiale dupa numararea a aproape 100% din voturi, informeaza DPA si Reuters.



Formatiunea de extrema

Sursa articol si foto: business24.ro

