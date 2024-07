Au fost afisate rezultate la Evaluarea Nationala 2024. Verifica AICI ce medie ai obtinut!

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi cu emoții pentru elevii care au dat Evaluarea Naționala 2024. Miercuri vor afla ce note au luat la examenul de la finalul clasei a VIII-a. Absolvenții claselor a VIII-a din București și din țara care au susținut probele Evaluarii Naționale 2024 așteapta, miercuri, afișarea primelor rezultate.…

- Primele rezultate la Evaluarea Nationala vor fi afisate in data de 3 iulie, pana la ora 14:00. Contestatiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 3 iulie in intervalul orar 16:00 19:00 si 4 iulie in intervalul orar 8:00 12:00 .Elevii care depun transmit…

- Absolventii clasei a VIII a au sustinut astazi ultima proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationalecea de testarea cunostintelor de limba si literatura materna.Primele rezultate vor fi afisate in data de 3 iulie, pana la ora 14:00. Contestatiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace…

- Astazi, s-a desfașurat a doua proba a examenului de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2024, la discilpina Matematica. In judetul Valcea, din cei 2543 absolvenți de clasa a VIII-a inscriși in 54 de Centre de examen, s-au prezentat 2449, absentand 94 de elevi. 15 elevi au solicitat adaptarea condițiilor…

- Astazi, 27 iunie, in centrele de examen din municipiul Buzau s-a desfașurat a doua proba scrisa a examenul de Evaluare Naționala, respectiv proba de matematica. La aceasta proba au fost prezenți 3.134 candidați și au absentat 231. Primele rezultate vor fi afișate miercuri, 3 iulie pana la ora 14.00,…

- Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in vederea susținerii examenului, organizat in 3.392 de unitați de invațamant/centre de examen.Potrivit sursei citate, accesul elevilor in unitațile de invațamant/centre de examen…

- Evaluarea Nationala, care va incepe marți, pe data de 25 iunie, cu proba de Limba si literatura romana, se va desfasura in aproape 3.400 de centre de examen din toata tara, a anuntat vineri ministrul Educatiei, Ligia Deca.