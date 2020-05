Au fost adoptate noile măsuri de relaxare, valabile începând cu 1 iunie Se va putea circula liber oriunde in țara, fara declarație pe propria raspundere, se vor putea organiza concerte și spectacole in aer liber, iar plajele se deschid mai devreme decat era preconizat. In ședința de guvern de aseara a fost adoptat un nou set de masuri de relaxare care vor fi puse in practica […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

