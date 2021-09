Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul democrat al Virginiei a gratiat in mod postum sapte afroamericani - executati in 1951 cu privire la violarea unei femei albe, in urma unei anchete si unor procese patate de rasism, relateaza AFP. Ralph Northam si-a anuntat decizia dupa ce s-a intalnit cu urmasi ai acestor barbati - supranumiti…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Parinții unui baiat din Virginia au fost arestați dupa ce ofițerii au descoperit corpul micuțului in congelatorul de acasa, potrivit rapoartelor poliției și mass-media locale. Kassceen Weaver, in varsta de 49 de ani, și Dina D. Weaver, in varsta de 48 de ani, sunt acuzați de conspirație, deoarece au…