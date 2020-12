Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Au fost decernate premiile revistei Discobolul, pentru anul 2020: Scriitorii premiați in cadrul unei festivitați online Joi, 12 noiembrie 2020, au fost decernate premiile revistei Discobolul, pentru anul 2020. Scriitorii au fost premiați pentru creațiile originale in cadrul unei festivitați…

- A trecut o saptamana din campania electorala pentru alegerile din 6 decembrie. Alegeri pe care unii protagonisti au incercat, chiar si in aceasta saptamana, sa le impinga spre primavara, vara sau cine mai stie cand. Data fiind situatia actuala avem de-a face cu o campanie total atipica: fara mitinguri…

- In cadrul unei ședințe de plen “de indata”, extrem de ciudat convocata, Consiliul Local Timișoara a aprobat un fel de acord prin care se aproba un schimb de proprietați in urma caruia Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Timiș, va ramane in actualul sediu din strada Augustin Pacha. In urma acordului,…

- Juriul Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din Romania a anunțat volumele nominalizate pentru premiile Filialei pentru anul editorial 2019. Printre Articolul O poeta din Lugoj, nominalizata pentru Premiile Uniunii Scriitorilor Timișoara, pe anul editorial 2019 apare prima data in Lugoj Expres…

- Filiala Timisoara a Uniunii Scriitorilor din Romania a primit o somatie de evacuare a spatiului in care acesta si-a desfasurat, fara intrerupere, activitatea, inca de la infiintare, in 1949.

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) isi manifesta solidaritatea cu scriitorii care formeaza comunitatea Filialei Timis a Uniunii Scriitorilor din Romania, care se afla in pragul unei evacuari iminente a sediului Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) isi manifesta solidaritatea cu scriitorii…

