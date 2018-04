Stiri pe aceeasi tema

- Marea Bariere de Corali din Australia este mai in pericol ca niciodata. Practic,regiuni importante din aceasta zona au fost, literalmente, fierte pana la distrugere in urma valurilor de caldura.

- La tropice, interactiunea ocean-atmosfera determina fluctuatii interanuale la scara mare, cunoscute ca El Nino. El Nino este un fenomen cvasiperiodic care se dezvola la intervale intre doi si sapte ani si care dureaza aproximativ un an.

- Printul Charles de Wales a adresat, in timpul unei vizite in zona Marii Bariere de Corali din Australia, un apel oamenilor de afaceri pentru a face tot ce le sta in putinta sa ajute oceanul "sa se vindece", informeaza vineri Press Association. Charles a facut o excursie in larg intr-o ambarcatiune cu…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- Tendinta de incalzire a planetei este continua, iar temperatura medie in 2017 a fost cu 0,9 grade Celsius mai ridicata decat media perioadei de referinta, 1951 - 1980, au descoperit cercetatorii de la Goddard Institute for Space Studies (GISS) al NASA din New York, potrivit News.ro. Intr-o…