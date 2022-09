Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a lucrat ca secretar-șef la Colegiul Tehnic „Lațcu Voda” Siret a fost trimisa in judecata intr-un dosar de luare de mita, alaturi de doi frați. Dosarul are in spate o poveste interesanta, fiind vorba de doua diplome emise in fals, integral, prin care beneficiarii apareau ca au urmat doi…

- Radu Groza, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din Romania, nu a ramas total nepasator la scandalul pe care l-a traversat recent fosta sa iubita, Roxana Nemeș. El a acceptat sa vorbeasca cu redacția playtech-impact.ro despre un capitol al trecutului sau, pe care-l consider insa definitive inchis.…

- In scopul descurajarii fenomenului de anunțare a minarii unor cladiri, Ministerul Afacerilor Interne propune sporirea pedepsei cu inchisoare și marirea amenzilor pentru cei, care anunța in fals amplasarea de bombe.

- Procuratura Generala a decis retragerea cauzelor penale din cadrul subdiviziunilor IGPși IGPF și examinarea lor intr-o procedura unica, sub conducerea PCCOCS, in exercitarea Direcției infracțiuni informatice din cadrul INI al IGP – cauze privind denunțurile false din 5 iulie curent, care țineau de atentatele…

- Mama fostului președinte moldovean Igor Dodon a fost acuzata de complicitate in cazul imbogațirii ilegale a acestuia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- In timp ce rudele sale au fost saltate de poliție pentru fraude economice, dupa ce au luat niște credite bancare, o instanța a stabilit ca și Florin Pastrama a primit un imprumut, dar nu a mai returnat banii.

- Dupa jumatate de an petrecut la „faculatea” Rahova și cateva luni de arest la domiciliu, liderul de sindicat Viorel Șeicaru a fost pus in libertate, zilele trecute, așa ca se poate intoarce la serviciu, la Poliția Capitalei, pentru a reprezenta statul roman, ca și ceilalți colegi din dosarul de rapire…