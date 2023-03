Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au identificat in fluxul de calatori un cetațean strain care deținea un certificat de inmatriculare falsificat. Incidentul a avut loc pe 20 martie, in PTF Tudora, scrie Jurnal.md . Astfel, un cetațean al Turciei, in varsta de 34 de ani, pasager la ruta Odesa-Chișinau, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera de la Nadlac au retinut 32 de cetateni din Bangladesh si Egipt care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean din Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un ucrainean, in varsta de 47 de ani, a incercat sa treaca raul Nistru, cu o barca gonflabila, din Ucraina in Republica Moldova. Incidentul s-a intamplat joi, 16 februarie, in jurul orei 18:30, cand barbatul a incercat sa traverseze ilegal frontiera de stat. „Individul a fost observat in timp ce trecea…

- In punctul de trecere a frontierei Sculeni au fost depistate și ridicate de la doi calatori - permise de conducere, cu semne rezonabile de falsificare. Ambele cazuri au fost inregistrate in weekendul trecut, pe sensul de ieșire din R. Moldova.

- Un scandal la bordul unei aeronave de pe cursa Londra-Chișinau i-a creat probleme unui moldovean in varsta de 45 de ani, care a fost recunoscut vinovat pentru huliganism și aplicarea violenței asupra unei persoane cu funcție de raspundere, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen…

- Polițiștii de frontiera au depistat in fluxul de calatori un moldovean și un ucrainean cu permise de conducere false. In ambele cazuri, au fost inițiate cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de fals in acte oficiale, transmite Poliția de Frontiera, transmite Jurnal.md. Incidentele au avut loc…

- Doi tineri ucraineni care au trecut in mod fraudulos frontiera din Ucraina in Republica Moldova, au fost reținuți de polițiștii de frontiera. Astfel, in rezultatul unui schimb de informații intre autoritațile de frontiera moldo-ucrainene, in seara zilei de 23 ianuarie 2023, polițiștii de frontiera au…

- Polițiștii romani de frontiera efectueaza cercetari in privința unui barbat de 30 de ani din Republica Moldova, dupa ce acesta a prezentat un permis de conducere fals. Incidentul a fost inregistrat marți, 3 ianuarie, la punctul de trecere Albița, pe sensul de ieșire din Romania, transmite Știri.md…