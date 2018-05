Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 62,4%, in primele trei luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 661 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), citate de Agerpres.

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut cu 20,3% in primul trimestru din acest an fata de primul trimestru din anul 2017, 2018 consemnand cel mai mare volum de vanzari de autovehicule inregistrat in primul trimestru din ultimii 10 ani, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut cu 75% in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 392 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), scrie AGERPRES. Potrivit datelor oficiale, din total, 158 sunt autoturisme…

- In primele doua luni ale anului 2018 au fost vandute cele mai multe masini din ultimii 10 ani, in crestere cu 27% fata de anul trecut, iar pe modele Dacia Duster a fost cel mai vandut, cu 1.670 de unitati, urmat de Dacia Duster si Dacia Sandero, arata APIA intr-un comunicat transmis joi. …

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele doua luni din 2018, cu 19,4% comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 20.566 de unitati, din care peste 16.500 sunt autoturisme, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicata joi.