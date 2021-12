Preturile terenurilor din Bucuresti potrivite pentru dezvoltari imobiliare aproape s-au dublat in acest an, cele mai scumpe zone fiind in continuare centrul si nordul, arata analizele companiilor de consultanta imobiliara.

„Preturile au crescut substantial, in 2021, fata de anii anteriori. Daca dezvoltatorii tranzactionau in 2019-2020 un teren pretabil pentru un bloc la 400-600 Euro/mp, in zonele mediene ale Bucurestiului, anul acesta, pretul pentru acelasi lot de teren aproape s-a dublat. In ultima vreme, multi dezvoltatori imobiliari – atat din zona de rezidential cat si de retail…