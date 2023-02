Au explodat cererile de asigurari pentru locuințe dupa cutremurul din Turcia. In ultimele doua zile, mii de romani au facut solicitari pentru politele obligatorii si facultative. Datele arata ca patru din cinci familii nu au in acest moment o plasa de siguranta daca locuinta este avariata sau distrusa in urma unui seism. Asta inseamna ca doar 20% din numarul total de locuințe sunt asigurate. „In Romania, din pacate, oamenii incep sa se gandeasca la a se asigura in momentul in care sunt impactati emotional, cum a fost tragedia din Turcia si da, pot spune ca am avut un numar tot mai mare de solicitari…