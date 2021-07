Au explodat cazurile de COVID-19 în Olanda, după ridicarea restricţiilor: 180 de tineri s-au infectat, după o petrecere Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut cu 66% in ultimele sapte zile in Olanda, in prima saptamana dupa ridicarea restrictiilor antiepidemice si incetarea purtarii obligatorii a mastii in spatiile interioare, numai dupa ce au petrecut intr-o discoteca cel putin 180 de tineri fiind testati pozitiv, relateaza marti agentia EFE. Olanda inregistreaza zilnic peste 1.500 de noi cazuri de COVID-19, cu 566 mai multe decat media saptamanii trecute, desi spitalizarile sunt in scadere, probabil ca efect al vaccinarii, scrie Agerpres.ro. Cele mai multe infectari se inregistreaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut cu 66% in ultimele sapte zile in Olanda, in prima saptamana dupa ridicarea restrictiilor antiepidemice si incetarea purtarii obligatorii a mastii in spatiile interioare, numai dupa ce au petrecut intr-o discoteca cel putin 180 de tineri fiind testati pozitiv,…

- Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut cu 66% in ultimele sapte zile in Olanda, in prima saptamana dupa ridicarea restrictiilor antiepidemice si incetarea purtarii obligatorii a mastii in spatiile interioare, numai dupa ce au petrecut intr-o discoteca cel putin 180 de tineri fiind testati pozitiv,…

- Norvegia a amanat luni pentru „sfarsitul lui iulie, inceputul lui august”, cel mai devreme, ridicarea cvasitotala a restrictiilor sanitare pentru a se proteja impotriva unui eventual al patrulea val al pandemiei de COVID-19 din cauza variantei Delta, informeaza Agerpres . „Evolutia ramane pozitiva”,…

- Cazurile rare de inflamatii cardiace la adolescenti si adulti tineri au legatura cu vaccinurile pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, a afirmat o comisie de medici care acorda consultanta Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, intr-o prezentare publicata…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri o o noua relaxare a restrictiilor impotriva COVID-19 in Tarile de Jos, unde portul mastii va ramane obligatoriu doar in transportul public si in colegii si licee, noteaza AFP. Noua runda de relaxari va intra in vigoare pe 26 iunie, a declarat…

- Politia a intervenit, vineri seara, pentru a dispersa sute de tineri care se stransesera pentru o petrecere nocturna pe esplanada Invalizilor din Paris, incalcand normele sanitare in vigoare in Franța impotriva Covid-19.

- Directorul general al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA) se asteapta ca industria sa iasa din criza coronavirusului mai mica si mai prudenta, exprimandu-si indoiala ca liniile aeriene vor incerca sa se extinda prin achizitii, informeaza Reuters. Industria transportului…

- Seychelles și Maldive au serios de suferit, dupa ce le-au permis turiștilor sa se relaxeze pe teritoriul lor. Numarul de cazuri noi de Covid-19 a explodat in aceste zone. De exemplu, la 1 martie 2020 in Seychelles se inregistrau 8 cazuri la un milion de locuitori. Acum sunt peste 2.600 de cazuri la…