Au exploatat fetele prin metoda „loverboy”, apoi au ridicat blocuri. Cine sunt interlopii-dezvoltatori Procurorii DIICOT ancheteaza cazuri de interlopi care au exploatat fete pentru ca, ulterior, sa ridice blocuri cu banii rezultati din eventualele activitati ilictite. 10 indivizi banuiți de proxenetism s-au imbogațit atat de mult in ultimii doi ani, incat cu banii caștigați din exploatarea victimelor au ridicat un complex de blocuri in Sectorul 5 al Capitalei. […] The post Au exploatat fetele prin metoda "loverboy", apoi au ridicat blocuri. Cine sunt interlopii-dezvoltatori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

