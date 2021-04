Au dispărut TIR-uri din vamă! Șeful ANAF n-a aflat Din aprilie pana in august 2020, in Romania au intrat zece autocamioane pline cu țigari. Erau inregistrate la un punct de trecere naval ca intrand in spațiul Uniunii Europene. TIR-urile aveau destinația finala Republica Moldova, dar au disparut in punctul vamal din Albița, județul Vaslui, acolo unde s-au deplasat pentru tranzit și operațiunile vamale și de trecere a frontierei. Pana in luna martie 2021, cand Europa Libera a inceput sa ceara detalii, niciun oficial din conducerea Direcției Generale a Vamilor, Agenției Naționale de Administrare Fiscala și nici macar unul dintre cei doi miniștri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

