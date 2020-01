Au dispărut colindatorii urbani? Mi s-a acrit de mesaje impersonale! RESITA – In fiecare an, cu prilejul sarbatorilor de iarna, fiecare familie isi pregateste casa si o decoreaza frumos, asteptandu-si oaspetii si traditionalii colindatori. Probabil cei trecuti de 40 de ani isi amintesc cu nostalgie si placere perioada copilariei, cand pe la fiecare bloc se adunau grupuri de copii si plecau la colindat. La sfarsit de seara ne imparteam bucurosi dulciurile, nucile, fructele si banii primiti si ne duceam acasa fericiti si bucurosi. Pe masura ce anii au trecut, colindatorii au inceput sa se imputineze. Nici macar cersetorii deghizati in uratori nu mai bat pe la usi,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

