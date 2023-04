Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, la Focșani, ca le-a cerut miniștrilor sa-i prezinte pana miercuri soluții pentru reducerea cheltuielilor bugetare, dar a exclus taierea salariilor bugetarilor ori a investițiilor, informeaza News.ro.

- Institutul National de Statistica a revizuit in scadere la 4,7- avansul economiei romanesti in 2022, de la 4,8- anterior, potrivit datelor provizorii 2 publicate vineri. Produsul intern brut in trimestrul IV 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1-, comparativ cu trimestrul III 2022, iar fata de…

- In anul 2022 investitiile realizate in economia nationala au depașit 150 de miliarde de lei, in creștere cu 8,5% comparativ cu anul 2021, a transmis vineri Institutul Național de Statistica.

- Chiar daca nu au muncit nicio zi, romanii primesc pensie de la stat. Exista, insa, și persoane care isi cumpara vechime in munca pentru pensie, in speranta ca vor primi ceva mai multi bani de la stat la batranețe. Anul 2023 a debutat cu majorari de venituri, potrivit unei Ordonanțe de Urgența care a…

- „Plafonarea preturilor la energie si gaze impusa de PSD cu mari eforturi in coalitie a fost solutia corecta. O confirma astazi INS care anunta o scadere a inflatiei cu peste un punct procentual in ianuarie fata de luna decembrie 2022. Stiu ca nu este suficient. Si tocmai de aceea ne vom concentra in…

- De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii sunt indexate cu rata inflației din 2021 de 5,1%, ceea ce inseamna in plus sume de pana la 30 de lei, fața de anul trecut. Astfel, alocațiile noi vor crește la 255 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani și 18 ani, precum și in cazul tinerilor…

- Prețurile in creștere la energie i-au facut pe romani sa consume mai puțin. Consumul populației, in 2022, a fost cu aproape 10% mai mic. Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021,…

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele noua luni ale anului trecut, au atins aproape 3,78 miliarde euro, in crestere cu 41,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Varful a fost in martie, adica…