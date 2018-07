Stiri pe aceeasi tema

- Geanina, una dintre fostele concurente de la reality-show-ul Exatlon, filmat in Republica Dominicana, va ajunge in spital. Chia rea a dezvaluit asta, pe rețeaua de socializare, dar i-a liniștit apoi pe cei care o urmaresc. Fosta concurenta și la ”Bravo, ai stil”, Geanina a transmis urmatorul mesaj.…

- Andreea, fostE concurentE la "Insula Iubirii", este insErcinatE xi trEiexte cea mai frumoasE perioadE din viata ei. DuminicE, dis-de-dimineatE, tanEra le-a arEtat prietenilor cE a inceput sE se ocupe de decorarea camerei pentru bebeluxul care urmeazE sE vinE pe lume.

- Echipa Razboinicilor a reușit sa elimine rand pe rand cate un Faimos, pana cand echipa roșie s-a destructurat complet, scrie huff.ro. Vladimir Draghia a ramas singurul concurent de Faimoși, iar de azi, 22 mai, incep probele individuale. Citeste si EXATLON ROMANIA 21 MAI 2018: Se schimba regulile,…

- Claudia Pavel a ramas cu “amintiri” neplacute dupa participarea la Exatlon. La puțin timp dupa ce a ajuns in Republica Dominicana, Claudia Pavel s-a umplut de bube. Vedeta a facut alergie la ințepaturile de insecte. A fost nevoie de intervenția medicilor pentru ca artista sa se vindece. Acum, la trei…

- Giani Kirița a parasit, surprinzator, competiția din Republica Dominicana, iar cand a ajuns in țara, a aflat ca fiul sau ar trebui sa se opereze cat mai repede. Vedeta spune ca nu e o intervenție mult prea grea, dar, ca tata, are emoții. “Lui Marco trebuie sa i se faca analize și o operație la […] The…

- Primele care au reactionat au fost fetele, Geanina si Larisa.Din fericire, miscarea telurica a fost de mica amplitudine si concurentii romani din Republica Dominicana nu au fost niciodata in pericol. Totusi, Geanina si Larisa, primele care au sesizat miscarea pamantului, s-au speriat si au…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…