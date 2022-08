Traderii au cumparat cantitați uriașe de energie și o blocheaza, au descoperit autoritațile, iar acest lucru a provocat o creștere incredibila a prețurilor. Mai mult, marii producatorii romani de energie au vandut intreaga cantitate de energie nu numai pentru 2022, ci și pentru 2023, astfel ca acum se mai poate cumpara doar pe Piața Zilei […] The post Au descoperit specula. Cantitați uriașe de energie, blocate de traderi first appeared on Ziarul National .